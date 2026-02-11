4,9 Prozent Arbeitslosenquote

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen des AMS Tirol zeigen: die Arbeitslosigkeit stieg nur noch leicht. Die Arbeitslosenquote ist zudem erstmals seit über zwei Jahren stabil. Mit Stichtag 31. Jänner waren in Tirol 19.418 Personen arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 1,8 Prozent bzw. 342 Menschen mehr. Sieben von zehn arbeitslos vorgemerkten Personen (67,6 Prozent) sind dies seit weniger als drei Monaten. Die Arbeitslosenquote betrug im Jänner in Tirol 4,9 Prozent.



Im Bundesländervergleich ist das der niedrigste Wert. „Die Rekordbeschäftigung ist auch ein starkes Zeichen für unseren Standort. Auch wenn die Arbeitslosigkeit noch immer leicht ansteigt, erkennen wir klare Signale einer Stabilisierung am Arbeitsmarkt. Diese Entwicklung stimmt uns optimistisch für die kommenden Monate“, analysiert AMS-Landesgeschäftsführerin Sabine Platzer-Werlberger.