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20. März 2026
22 Achter-Sesselbahnen an einem Tag
Ein außergewöhnlicher Skitag mit viel Neuschnee hat Oliver Kern vergangene Woche zu einem neuen Weltrekord geführt. Der Extremskifahrer nutzte an nur einem Tag insgesamt 22 verschiedene 8er-Sesselbahnen in mehreren Skigebieten in Tirol und Salzburg.
Die Tour startete frühmorgens im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn und führte über die Steinplatte sowie die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental bis ins Skigebiet KitzSki. Mit präziser Planung und schnellen Ortswechseln gelang es Kern, den Rekord um 15.46 Uhr an der 8er-Sesselbahn Hartkaser am Pass Thurn perfekt zu machen.
Insgesamt legte er dabei 58,5 Kilometer und 16.359 Höhenmeter mit Seilbahnen zurück und nutzte 40 verschiedene Liftanlagen.