Wer hat da Vorrang?

Going | Eine ungewöhnliche Begegnung machte die Polizei St. Johann am Montag auf der Loferer Straße. Denn statt einem Raser hielten die Beamten einen Schwan auf, der die Bundesstraße entlang spazierte. Dort sorgte das Tier für so viel Aufregung, dass die Polizei anrücken musste. Der den Verkehr beobachtende Schwan ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Die Polizei stellte dem umtriebigen Schwan auch keinen Strafzettel aus.

Foto: Einsatzreport Tirol