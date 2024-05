Alpenverein sucht neue Führung

Kitzbühels zweitgrößter Verein ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Bis 2026 soll ein Nachfolger für Jonny Möllinger gefunden werden.



Kitzbühel | Seit zehn Jahren steht Jonny Mölllinger an der Spitze des Kitzbüheler Alpenvereins, nun sei es seiner Meinung nach Zeit, die Leitung in jüngere Hände zu legen. „Es waren schöne Jahre mit vielen tollen Erlebnissen. Wir haben einige Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel die neue Seilbahn auf die Ackerlhütte oder erst kürzlich die neue Südwand in der Kletterhalle“, blickt Möllinger zurück.



Besonders stolz ist er auf das Team, das rund um ihn gewachsen ist und alle Aufgabenbereiche der Sektion bestmöglich abdeckt. „Der Verein ist super aufgestellt, alle Posten gut besetzt. Mein Nachfolger kann auf die Unterstützung aller zählen, gerne aber auch sein eigenes Team mitbringen.“



Teamfähigkeit und sportliches Interesse

Spätestens in zwei Jahren will sich Jonny Möllinger aus dem AV-Vorstand zurück ziehen. Bis dahin steht er dem Verein weiter zu Diensten. Sollte sich allerdings früher ein Nachfolger finden, „höre ich gerne auf und überlasse das Kommando einem Jüngeren“, meint er.



Dem „Neuen“ stehen beim Alpenverein viele Möglichkeiten offen. Ein paar wenige, aber wichtige Qualifikationen sollte der künftige „Chef“ allerdings mitbringen: „Teamfähigkeit ist uns besonders wichtig. Außerdem sollte er sportlich interessiert sein“, beschreibt Möllinger. Zu den wichtigsten Aufgaben des Vorsitzenden zähle unter anderem der Kontakt zum Landes- und Gesamtverein sowie zu den Nachbarsektionen.



Großes Netzwerk mit vielen Möglichkeiten

Als Lohn für die ehrenamtliche Tätigkeit stehen dem neuen Leiter gleich mehrere Türen offen. Das vielfältige Netzwerk ermöglicht unter anderem kostenlose Aus- und Weiterbildungen in den verschiedensten Bereichen und bietet zahlreiche Chancen, sich persönlich weiterzuentwickeln.



„Ich erinnere mich oft an meine Anfänge beim Alpenverein als Jugendführer zurück. Es ist einfach schön, wenn man Erlebnisse mit anderen teilen kann“, findet Möllinger.

Interessierte können ihre Bewerbung ganz einfach an office@alpenvereinkitz.at senden. sh

Bild: AV-Vorsitzender Jonny Möllinger (ganz links) blickt auf viele schöne Erlebnisse in seiner Amtszeit zurück. Schon bald soll ein neuer „Chef“ seine vielfältigen Aufgaben übernehmen. Foto: AV Kitzbühel