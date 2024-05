Bockelmann war beeindruckt

„Das blaue Blatt“ des erfolgreichen Künstlers Manfred Bockelmann (bekannt als Bruder des Musikers Udo Jürgens) ist eine Kulturinitiative, um Schüler in einen kreativen Schaffensprozess einzubinden.



Kitzbühel | Manfred Bockelmann selbst schuf dabei den grafischen Teil - das blaue Blatt, zu dem mehr als 100 Schüler und Jugendliche aus elf Ländern literarische Beiträge erstellten.



Die Mittelschule/Sportmittelschule Kitzbühel beteiligte sich ebenfalls mit Fantasiegeschichten, angeleitet von Priska Wahrstätter. Im ehrwürdigen Ambiente des Stadtmuseums Kitzbühel wurden die Texte mit Begeisterung vorgetragen. Direktorin Angelika Trenkwalder lobte die kreative Vielfalt und Qualität der Beiträge und betonte die Bedeutung solcher Projekte, die seit zwölf Jahren an der Schule durchgeführt und von der Stadtgemeinde unterstützt werden.



Die musikalische Umrahmung durch Werner Widemair und seine Schüler der Musikklasse 2b bereicherte die Präsentation. Besonders bemerkenswert war die Anwesenheit des Initiators Manfred Bockelmann. Beeindruckt von den Leistungen der Schüler, freute sich der Künstler, dass die Initiative so professionell aufgenommen wurde.



Auf ihrer letzten Reise kehrten die „Blauen Blätter“ zurück nach Südtirol, wo sie von Projektleiter Hermann Rogger zu einem Werk in einem sehenswerten Kinderbuch vereint wurden, das ebenfalls präsentiert wurde. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglichte es nicht nur aktiv an einer Kulturproduktion teilzunehmen, sondern auch noch Spaß dabei zu haben.

Bild: Bürgermeister Dr. Klaus Winkler, Direktorin Angelika Trenkwalder, Manfred Bockelmann und Hermann Rogger im Museum Kitzbühel (v.l.). Foto: Felix Obermoser