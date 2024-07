Bike Funday

Am 28. Juli 2024 findet der BIKE FUNDAY beim Sonnenrast Flow-Trail und der MTB Family Area Streiteck statt. Die Veranstaltung startet ab 10 Uhr am „Jufen Beach“, die Teilnehmer können sich bereits um 9.30 Uhr an der Fleckalmbahn Talstation treffen.

Die Veranstaltung bietet eine spannende Downhill-Strecke, die vom Sonnenrast Flow-Trail zur MTB Family Area Streiteck führt. Folgende Highlights sind geboten:

Bike-Tagestickets um 50% reduziert

Kostenlose Tests von Bikes, Schützern und Helmen von Element3

Professionelle Bike-Guides stehen mit wertvollen Tipps und Tricks zur Seite

Musikalische Unterhaltung mit DJ Manila Vice (ab 11 Uhr am Jufen Beach)





Der Bike Funday ist ein gemeinsames Projekt des Kitzbüheler Anzeiger, KitzSki und Element3. Beim Online Gewinnspiel können zehn Teilnehmer ein kostenloses Bike-Tagesticket für den Veranstaltungstag gewinnen. Mehr Informationen dazu im Kitzbüheler Anzeiger und auf den Sozialen Medien.