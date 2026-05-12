Zum Abschluss gab's ein feines Menü

Sie schlugen sich tapfer in der Küche und im Service: 26 Absolventen der Hotelfachschule waren bei der fachpraktischen Abschlussprüfung deutlich gefordert. Prüfungsvorgabe für jeden Schüler war die Zubereitung und das Servieren eines viergängigen Menüs. Die jeweilige Speisenfolge hatten die Kochlehrer schon im Vorhinein zusammengestellt, am Prüfungstag entschied das Los.



Es sei nicht nur den Prüflingen für das bewiesene Können und Fachwissen zu danken, sondern auch den Eltern, weil sie ihren Kindern den Besuch der Tourismusschule ermöglichen, erklärte Alfred Müller, ein Urgestein der Zillertaler Tourismusschulen, in seiner Ansprache.



Ähnlich geschafft wie ihre Kandidaten waren am Ende des Tages auch deren Lehrer, während die gut gelaunten Gäste nicht mit Lob für ihre jungen Gastgeber sparten.