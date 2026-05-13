Neues Konzept für Wohnbauprojekt auf der Kellerwiese

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das neue Bebauungskonzept präsentiert: Es enthält fünf Baukörper mit insgesamt 97 Wohneinheiten. Drei Gebäude sollen laut Planung in Richtung Nordosten (Blickrichtung Wilder Kaiser) an den Bahngleisen errichtet werden. Dabei handle es sich um 56 wohnbaugeförderte Zwei-, Drei und Vierzimmer-Mietwohnungen für Einheimische, wie Bgm. Klaus Winkler erläuterte.



56 Wohnungen für Einheimische

Reduziert wird nach vorliegenden Plänen hingegen die Anzahl der Personalunterkünfte: Zwei weitere Baukörper, die an der Brixental Straße entstehen sollen, sind als Mitarbeiter-Häuser mit gesamt 41 Wohneinheiten (Ein- und Zwei-Zimmer) vorgesehen. Die Höhe der Gebäudekörper richte sich nach der Höhe der benachbarten Eurotours Firmenzentrale, erläuterte Winkler. Das heißt im Klartext: Erdgeschoss plus jeweils drei Etagen. Entstehen soll außerdem eine Tiefgarage; mehrere Grünstreifen zwischen den Wohnblöcken sind überdies vorgesehen. Das Vergaberecht liege bei der Stadt Kitzbühel – sowohl für die Personalunterkünfte, als auch für die wohnbaugeförderten Mietwohnungen.



338 Anträge im Wohnungsamt

Bei SPÖ-Vizebürgermeister Walter Zimmermann stieß das neue Konzept für die Kellerwiese auf offene Ohren. Dass dem Wunsch der Oppositionsparteien gemäß nicht nur Personalunterkünfte, sondern auch Einheimischenwohnungen entstehen, sei ein Mehrwert für die Kitzbüheler Bevölkerung. Für den angespannten Wohnungsmarkt werde das neue Kellerwiesen-Projekt eine Entlastung bringen, sind die Sozialdemokraten überzeugt.



Die Warteliste im städtischen Wohnungsamt ist lang – aktuell seien 338 Wohnungssuchende vorgemerkt, wie Referentin Hedi Haidegger (VP) erklärte.

