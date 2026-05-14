Exklusive Momente 20/2026

Der „Tiroler Adler Orden“ ist eine hohe Auszeichnung, die das Land Tirol an verdiente Nicht-Tiroler vergibt. Heuer wurden 14 Persönlichkeiten geehrt, darunter Ulrike Susanne Baro. Die Wahl-Kitzbühelerin wurde für ihr soziales Engagement und ihre Unterstützung von Tiroler Projekten ausgezeichnet. Den Orden bekam sie von Landeshauptmann Anton Mattle und der Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann überreicht.