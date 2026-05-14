Exklusive Momente 20/2026
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Aktionstag mit Markus Eder, Petronela Ocolicani, Martin Reisenzein, Harry Puchleitner, Diana Spisiak, Martin Grander und Klaus Winkler (von links).
Sicher am E-Bike unterwegs
Fahr-Training am E-Bike und „Coffee with Cops“ wurden unlängst im Kitzbüheler Stadtpark vom Verein „Sicheres Tirol“ und der Landespolizeidirektion geboten. Bürgermeister Klaus Winkler, selbst leidenschaftlicher Mountainbiker, sowie Bezirkshauptmann Martin Grander begrüßtn die Aktion, die sogar kurzerhand Gäste vomHochzeitsempfang im KC 750 anlockte.
Landeshauptmann Anton Mattle, Susanne Baro und Sonja Ledl-Rossmann (von links).
Als Zeichen der Freundschaft
Der „Tiroler Adler Orden“ ist eine hohe Auszeichnung, die das Land Tirol an verdiente Nicht-Tiroler vergibt. Heuer wurden 14 Persönlichkeiten geehrt, darunter Ulrike Susanne Baro. Die Wahl-Kitzbühelerin wurde für ihr soziales Engagement und ihre Unterstützung von Tiroler Projekten ausgezeichnet. Den Orden bekam sie von Landeshauptmann Anton Mattle und der Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann überreicht.
Feuerwehrmann Hermann Mittterer mit den Bergbahn-Vorständen Toni Bodner und Christian Wörister (von links).
Florianijünger "zu Gast" bei der Bergbahn Kitzbühel
Nein, es war zum Glück kein Feuer, sondern die traditionelle Florianiübung der Stadtfeuerwehr Kitzbühel, die vor wenigen Tagen einen Großeinsatz der Blaulichtorganisationen auslöste. Die Gastgeber Anton Bodner und Christian Wörister beobachteten gespannt den Übungsablauf und bewunderten die neue Dienstbekleidung von Feuerwehrmann Hermann Mitterer.