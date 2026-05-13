Musikkapelle Reith überzeugt beim Frühjahrskonzert

Vor Kurzem lud die Musikkapelle Reith zu ihrem alljährlichen Frühjahrskonzert. Die 45 Mitglieder starke Kapelle steht noch bis Herbst ohne fixen Kapellmeister da, weshalb Andreas Pöll aus Kirchberg als Gastdirigent den Taktstock übernahm.



Mit Humor und thematisch abgestimmten Modeakzenten führte Bürgermeister Stefan Jöchl durch den Abend. Unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“ präsentierte die Musikkapelle Klassiker der österreichischen Bla ...