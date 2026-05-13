AMS: Kitzbühel einziger Bezirk mit Rückgang der Arbeitslosigkeit

Ende April ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Kitzbühel weiter gesunken. Mit 1.801 arbeitslos gemeldeten Personen waren um 46 Menschen bzw. 2,5 Prozent weniger ohne Job als im gleichen Monat des Vorjahres. Kitzbühel war damit der einzige Bezirk in Tirol mit einem Rückgang. Saisonbedingt stammt der Großteil der Arbeitslosen aus dem Tourismus.



Trotz der Zwischensaison zeigte sich aber auch hier eine positive Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr waren weniger Personen aus dem Tourismus, den Skischulen und der Industrie arbeitslos gemeldet. Aktuell gibt es 619 offene Stellen mit sofortigem Arbeitsbeginn sowie 277 Stellenangebote für einen späteren Zeitpunkt – insgesamt etwas weniger als noch vor einem Jahr. Tirolweit kam es im April zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 2,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im April in Tirol bei 5,8 Prozent. „Der Tiroler Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robust. Gleichzeitig hält die wirtschaftliche Stagnation nun schon seit über zwei Jahren an“, so AMS-Landes GF Sabine Platzer-Werlberger.