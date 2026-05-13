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Kitzbüheler Anzeiger
Junge Wirtschaft Treffen KU, KB

Beim Treffen (v.l.): Tobias Loinger, Corinna Girardelli, Stefan Monitzer, Heide Perndorfer und Sabine Smith.

Foto: Wirtschaftskammer Kitzbühel

Wirtschaft

von Kitzbüheler Anzeiger
13. Mai 2026

Junge Wirtschaft: Bezirksübergreifend vernetzt

Die Junge Wirtschaft Kitzbühel und Kufstein lud vergangene Woche zum gemeinsamen Betriebsbesuch in das neu eröffnete Mount Med Resort in der Wildschönau. Rund 55 Mitglieder folgten der Einladung und erlebten einen informativen wie geselligen Abend. JW-Kitzbühel Vorsitzender Stefan Monitzer und JW-Kufstein Vorsitzende Corinna Girardelli begrüßten die Teilnehmenden gemeinsam mit Mount-Med-Geschäftsführerin Heide Perndorfer. Im Impulsstudio sorgte das Fit- & Mental-Team für eine energiegeladene Aktivierungseinheit zum Auftakt. Den inhaltlichen Höhepunkt bildete der Vortrag von Dr. Stephan Papp zum Thema „Sport – Prävention – Stoffwechsel“.

Mit Einblicken in moderne Präventions- und Regenerationsansätze regte er eine lebhafte Diskussionsrunde an. Eine Führung durch das Resort gab abschließend Einblick in das innovative Gesundheitskonzept des Hauses.
Der Abend klang bei Flying Dinner und Networking in der stilvollen Tenne Lounge aus – eine Kombination aus Wissenstransfer und unternehmerischem Austausch.

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