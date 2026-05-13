Richard David Precht diskutiert über digitale Zukunft in Kitzbühel

Denkräume für den Bezirk

Digitale Themen sollen in den Bezirk gebracht, Denkräume geöffnet und Menschen miteinander ins Gespräch gebracht werden. Was folgte, war keine klassische Vortragsreihe, sondern ein lebendiger Austausch voller Thesen, Gegenthesen und pointierter Diskussionen. Dabei wurde philosophiert, hinterfragt und auch gelacht. Gerade das Zusammenspiel der drei Persönlichkeiten verlieh dem Abend eine besondere Dynamik. Während Christoph Holz die Chancen künstlicher Intelligenz betonte und davon sprach, dass kleine Unternehmen künftig vor allem durch menschliche Beziehungen punkten könnten, brachte Lisa Höllbacher eine gesellschaftliche Perspektive ein. Technologie, so ihre zentrale Botschaft, sei im Kern nie nur technisch, sondern immer menschlich. Sie müsse Probleme lösen, die Menschen betreffen. Deshalb müsse man zuerst verstehen, was Menschen wirklich bewegt. Ihre Botschaft war klar. „Wenn alle denselben Zielen hinterherlaufen, werde die Gesellschaft lenkbar.“ Gleichzeitig bezeichnete sie KI als Spiegel unserer selbst und damit auch als Chance, neue Fragen über Gemeinschaft, Sinn und Zukunft zu stellen.