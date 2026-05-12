Alpine Hospitality Summit in Kitzbühel

Mit welchen Herausforderungen hat die Tourismusbranche aktuell zu tun? Welche Chancen bieten sich und wohin geht die Reise? Diese und weitere Fragen wurden im Rahmen eines hochkarätigen Branchentreffs in Kitzbühel erörtert. Der Alpine Hospitality Summit ist bereits zur traditionellen Einrichtung in der Gamsstadt geworden.



Zwischen Innovation und Investment

Das Tourismusberatungsunternehmen Prodinger versammelt regelm ...