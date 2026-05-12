Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Alpine Hospitality Summit in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Alpine Hospitality Summit 2026 Elisabeth Zehetner

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
12. Mai 2026

Alpine Hospitality Summit in Kitzbühel

Mit welchen Herausforderungen hat die Tourismusbranche aktuell zu tun? Welche Chancen bieten sich und wohin geht die Reise? Diese und weitere Fragen wurden im Rahmen eines hochkarätigen Branchentreffs in Kitzbühel erörtert. Der Alpine Hospitality Summit ist bereits zur traditionellen Einrichtung in der Gamsstadt geworden.

Zwischen Innovation und Investment
Das Tourismusberatungsunternehmen Prodinger versammelt regelm ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles