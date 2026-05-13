Jakob Aschacher holte sich den Landessieg.
St. Johanner PTS Schuler glänzten bei PTS Skills
Ende April nahmen acht Schüler der Polytechnischen Schule St. Johann an den PTS Skills Tirol in Innsbruck teil. Die Landeswettbewerbe der Polytechnischen Schulen Tirols in den sieben Fachbereichen fanden heuer zum zweiten Mal in diesem Format statt. Dabei stellte die PTS St. Johann Teilnehmer in vier Fachbereichen. Besonders erfreulich ist, dass die Schule mit Jakob Aschacher im Fachbereich Bau über den Landessieg jubeln durfte. Aschacher qualifizierte sich damit für die Bundesmeisterschaften Mitte Juni in Mittersill. Einen weiteren Stockerlplatz erreichten Leonie Reiter und Suden Ҫarboğa als Team mit Platz 3 im Fachbereich Tourismus. Weitere goldene, silberne oder bronzene Leistungsabzeichen erzielten die St. Johanner Schüler in den Fachbereichen Bau, Holz, sowie Handel und Büro. „Wir gratulieren herzlich und sind sehr stolz auf unsere motivierten Jugendlichen“, so die PTS St. Johann in einer Aussendung.