Zeugen nach Lawine gesucht

Am 21. Februar 2026 gegen 13.00 Uhr war ein 32-jähriger Snowboarder im Skigebiet „KitzSki“ auf der schwarzen Piste 23 von der Bergstation „C1 Steinbergkogel“ in Richtung „Ehrenbachhöhe“ unterwegs. Der Wintersportler trug eine Notfallausrüstung und verließ unterhalb der Bergstation den gesicherten Pistenbereich.



Auf etwa 1.850 Metern Seehöhe querte er unterhalb eines Skiweges einen rund 40 Grad steilen Hang. Dabei löste sich eine Schneebrettlawine, die ihn etwa 85 Meter mitriss. Der Mann kam schließlich auf einem zur Piste gehörenden Skiweg zum Stillstand.



Eigenen Angaben zufolge war er bis zur Brust verschüttet, konnte sich jedoch selbst befreien und blieb unverletzt. Er verließ die Unfallstelle selbstständig.



Eine Zeugin beobachtete den Lawinenabgang und gab an, dass keine weiteren Personen verschüttet wurden. Sie selbst wurde leicht von den Schneemassen erfasst, blieb jedoch ebenfalls unverletzt. Die Frau verließ den Vorfallsort, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.



Eine Nachsuche im Bereich des Lawinenkegels verlief ohne weitere Feststellungen.



Die Polizei ersucht Zeugen des Vorfalls – insbesondere die bislang unbekannte Zeugin – sich bei der Polizeiinspektion Kitzbühel unter der Telefonnummer 059133 7200 zu melden.