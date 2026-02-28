Wertschätzung zur Jahresmitte

Anfang Februar feierte die Mittelschule Kirchberg den sogenannten Jahresteilertag – jenen Tag, an dem exakt die Hälfte aller Schultage des Schuljahres 2025/26 erreicht ist.



Mit unterschiedlichen Aktionen feierten die Klassen einerseits ihre Leistungen im ersten Teil des Schuljahres, stellten aber vor allem auch Soziales und gegenseitige Wertschätzung in den Vordergrund. Ein breites Spektrum an Veranstaltungen machte den Jahresteiler 2026 zu einem vollem Erfolg.



Die Klassen setzten dabei unterschiedliche Schwerpunkte: Die 1a stellte Salben und Badesalz für Klienten des Sozialsprengels her, die 1b gestaltete einen Märchenvormittag mit der Mehrstufenklasse der Volksschule Kirchberg. Die 2a besuchte das Senecura Sozialzentrum, während die 2b Einblicke bei der Rettung sowie im Kleiderladen erhielt. Die 3a und 3b nahmen am Tag der offenen Tür im Medicubus in St. Johann teil, die 4a und 4b absolvierten ihre berufspraktischen Tage.