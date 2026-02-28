Zum Inhalt springen
  3. Wertschätzung zur Jahresmitte
Kitzbüheler Anzeiger
Jahresteilertag Rotes Kreuz
Schüler zu Besuch bei der Rettung.
Foto: MS Kirchberg

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
28. Februar 2026

Wertschätzung zur Jahresmitte

Anfang Februar feierte die Mittelschule Kirchberg den sogenannten Jahresteilertag – jenen Tag, an dem exakt die Hälfte aller Schultage des Schuljahres 2025/26 erreicht ist.

Mit unterschiedlichen Aktionen feierten die Klassen einerseits ihre Leistungen im ersten Teil des Schuljahres, stellten aber vor allem auch Soziales und gegenseitige Wertschätzung in den Vordergrund. Ein breites Spektrum an Veranstaltungen machte den Jahresteiler 2026 zu einem vollem Erfolg.

Die Klassen setzten dabei unterschiedliche Schwerpunkte: Die 1a stellte Salben und Badesalz für Klienten des Sozialsprengels her, die 1b gestaltete einen Märchenvormittag mit der Mehrstufenklasse der Volksschule Kirchberg. Die 2a besuchte das Senecura Sozialzentrum, während die 2b Einblicke bei der Rettung sowie im Kleiderladen erhielt. Die 3a und 3b nahmen am Tag der offenen Tür im Medicubus in St. Johann teil, die 4a und 4b absolvierten ihre berufspraktischen Tage.

Jahresteilertag Rotes Kreuz
Die 2a besuchte das Senecura Sozialzentrum.
Foto: MS Kirchberg

Mit diesem abwechslungsreichen Programm wurde nicht nur das Engagement und die Motivation der Schüler gewürdigt, sondern auch ihr sozialer Einsatz bewusst wertgeschätzt – ein doppelter Gewinn für die Jugendlichen und das gesamte Team der MS Kirchberg.

