Fieberbrunn: Seit 20 Jahren im Contest-Fieber

Wie wird Freeriden sich in Zukunft verändern?



Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Veränderungen sind natürlich nie komplett auszuschließen, allerdings ist der Sport – gleich wie die Rennstrecken – schwer einzuschätzen, weshalb Prognosen zum aktuellen Zeitpunkt schwierig sind.



Warum setzt Fieberbrunn und das Pillerseetal so stark auf das Thema Freeriden, was bringt das für die Region?



Selbstverständlich muss man sich eingestehen, dass das Freeriden an sich natürlich nur eine sportliche Nische darstellt, das ist für unser Engagement allerdings eher nebensächlich. Denn auch wenn die Plattform und der Bekanntheitsgrad des Sports nicht die größten sind, stellt es doch in gewisser Weise ein „High-End“-Produkt beim Skifahren dar.



Dort wo man gut Freeriden kann, kann man selbstverständlich auch super Skifahren. Das schafft eine positive Verbindung zum Skigebiet und verhilft uns zu internationaler Bekanntheit durch die ausführliche Berichterstattung, die wir sonst nicht einfach so auftreiben könnten.



Wie wichtig ist das Thema Sicherheit im Rahmen der Freeride World Tour bzw. generell im Freeride-Sport? Glaubst du, dass sich die Athleten gut genug auskennen?



Sicherheit hat bei der Veranstaltung, aber auch beim Freeriden im privaten Rahmen einen sehr großen Stellenwert. Dass sich die Athleten der Risiken bewusst sind und auch dementsprechend agieren kann man meiner Meinung nach eindeutig erkennen.



Über die letzten Jahre hat sich das Equipment stetig verbessert und auch das Bewusstsein für das Thema hat sich ohne jeden Zweifel bei allen Sportlern etabliert. Die Freerider sind top ausgerüstet und können mit dem Material gut umgehen.



Was fasziniert dich persönlich am Freeriden? Was sind deine Top-Spots?



Wenn man nur für sich allein am Berg sein, sich auf seine Fähigkeiten verlassen und immer wieder Neues entdecken kann, dann finde ich das ein unbeschreibliches Gefühl. Es gibt nichts Schöneres, als am Gipfel zu stehen und den Sonnenaufgang zu beobachten. Als Top-Spot muss ich definitiv den Wildseeloder nennen, neben dem klaren Heimvorteil ist er einfach ein geiler Berg, der immer für eine Überraschung gut ist!