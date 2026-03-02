Österreichs Jugend-Team holt Gold in der Mixed-Staffel

Bei den IBU Biathlon Jugend und Junioren Weltmeisterschaften sorgte Österreichs Jugend-Mixed-Staffel am Montag mit Gold für die erste rot-weiß-rote Medaille im Rahmen der Wettkämpfe am Arber.



Das heimische Quartett mit Simon Hechenberger, Matti Pinter aus St. Jakob, Ilvy Giestheuer und Selina Ganner agierte in Deutschland bei frühlingshaften Temperaturen in einer eigenen Liga und sicherte sich mit einer mannschaftlich geschlossen starken Teamleistung souverän den Sieg.



Das heimische Team setzte sich mit insgesamt sieben Nachladern und einem großen Vorsprung 1:26,9 Minuten gegen die Mannschaft aus Norwegen durch. Das Podest komplettierte das Team aus Finnland (+2:03,2 min.). Die IBU Biathlon Jugend und Junioren Weltmeisterschaften am Arber gehen noch bis 8. März.



Für Matti Pinter sowie Mathias Prosser und Simon Grasberger vom Kitzbüheler Ski Club, die in der Junioren-Klasse an den Start gehen, gibt es damit noch einige Gelegenheiten Medaillen zu sammeln.