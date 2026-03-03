Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Loipe vor der Schule MS St. Johann
Direktor Martin Kofler und das Sportlehrer-Team der St. Johanner Mittelschule überraschte Günther Werth bei der Arbeite auf der Langlaufloipe.
Foto: Gernot Schwaiger

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
03. März 2026

Ein Langlaufloipe direkt vor der Schultür

An den beiden St. Johanner Mittelschulen legt man neben der Bildung großen Wert auf die Bereiche Musik, Bewegung und Sport. Für den Turnunterricht ist die im Winter eigens neben dem Schulgebäude angelegte Langlaufloipe wohl einzigartig in ganz Österreich.

Sie ermöglicht es allen Schülern, auch mit der kostenlos zur Verfügung gestellten hauseigenen LL-Ausrüstung, diese schöne Sportart auszuüben. Dass sich die Spur immer in einem perfekten Zustand befindet, ist vor allem Langlauf- und Biathlonlehrer Günther Werth zu verdanken. Dazu ist der flotte Pensionist mit seinem Quad und dem hauseigenen Spurgerät je nach Bedingungen zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs.

Kürzlich überraschten ihn die Sportlehrer beider Schulen direkt auf der Loipe und bedankten sich gemeinsam mit Direktor Martin Kofler für seinen großen Einsatz und die vielen freiwilligen Arbeitsstunden.

