  3. Großes Starterfeld beim Kitzbüheler Schulskitag
Kitzbüheler Anzeiger
Schulschitag Kitzbühel
Die Tagesbesten der VS1: Hanna Boskovic und Noah Hinterseer mit Bgm. Klaus Winkler (links) und KSC-Präsident Michael Huber.
Foto: Felix Obermoser
Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
02. März 2026

Großes Starterfeld beim Kitzbüheler Schulskitag

Der Kitzbüheler Schulskitag hat in der Gamsstadt eine lange Tradition. Bereits Skilegenden wie Toni Sailer, Hias Leitner und Ernst Hinterseer feierten hier ihre ersten Erfolge. Seit der Wiederbelebung vor einigen Jahren und der Ausdehnung auf alle Kitzbüheler Schulen sowie auf jene Schülerinnen und Schüler aus Kitzbühel, die auswärts eine Schule besuchen, ist die Teilnehmerzahl deutlich gestiegen.

Heuer gingen am Freitag, 20. Februar, knapp 300 Star ...

