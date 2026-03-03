Tragstätt-Erlös am Gemeindekonto

Nicht nur Fieberbrunns Bürgermeister Walter Astner atmete auf, als er im Jänner die Kontoauszüge der Gemeinde sah – über vier Millionen Euro waren eingegangen. Damit ist der Grundstücksverkauf am Tragstättareal endgültig über die Bühne. Es war eine jahrelange Zitterpartie, die hinter den Gemeindeverantwortlichen liegt.



Bereits im Jahr 2018 wurde der erste Kaufvertrag über das rund 3,8 Hektar große Grundstück mit dem bulgarischen Investor abgeschlos ...