Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Aktuelles
  3. Tragstätt-Erlös am Gemeindekonto
Kitzbüheler Anzeiger
a_Fieberbrunn_10_2026_Rolart
In der Gemeinde Fieberbrunn werden derzeit einige Infrastrukturprojekte realisiert – unter anderem der Bau des Feuerwehrhauses und die Sanierung der Mittelschule.
Foto: Rol Art
ABO PUR

Fieberbrunn

von Margret Klausner
03. März 2026

Tragstätt-Erlös am Gemeindekonto

Nicht nur Fieberbrunns Bürgermeister Walter Astner atmete auf, als er im Jänner die Kontoauszüge der Gemeinde sah – über vier Millionen Euro waren eingegangen. Damit ist der Grundstücksverkauf am Tragstättareal endgültig über die Bühne. Es war eine jahrelange Zitterpartie, die hinter den Gemeindeverantwortlichen liegt.

Bereits im Jahr 2018 wurde der erste Kaufvertrag über das rund 3,8 Hektar große Grundstück mit dem bulgarischen Investor abgeschlos ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche