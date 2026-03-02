Zum Inhalt springen
  3. Romed Baumann sagt Servus zum Ski-Weltcup
Kitzbüheler Anzeiger
Romed Baumann Karriereende
Mit einem Schluck Sekt stieß Romed Baumann am Sonntag auf seine letzte Trainingsfahrt im Weltcup an.
Foto: GEPA pictures
Hochfilzen

Hochfilzen

von Sabine Huber
02. März 2026

Romed Baumann sagt Servus zum Ski-Weltcup

Romed Baumann hat am Samstag in Garmisch-Partenkirchen seine letzte Fahrt im Weltcup absolviert – und dabei noch einmal Geschichte geschrieben. Mit seinem 167. Start in einer Weltcup-Abfahrt übertraf der 40-Jährige den bisherigen Rekord des Italieners Kristian Ghedina und ist nun jener Skirennläufer mit den meisten Abfahrts-Starts im Weltcup.

Es war kein inszenierter Abschied, das Ende aber doch lange überlegt. „Das Gefühl ist in den letzten Tagen gew ...

