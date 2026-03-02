Romed Baumann sagt Servus zum Ski-Weltcup

Romed Baumann hat am Samstag in Garmisch-Partenkirchen seine letzte Fahrt im Weltcup absolviert – und dabei noch einmal Geschichte geschrieben. Mit seinem 167. Start in einer Weltcup-Abfahrt übertraf der 40-Jährige den bisherigen Rekord des Italieners Kristian Ghedina und ist nun jener Skirennläufer mit den meisten Abfahrts-Starts im Weltcup.



Es war kein inszenierter Abschied, das Ende aber doch lange überlegt. „Das Gefühl ist in den letzten Tagen gew ...