Freude über die Verlängerung: LR Mario Gerber, Spartenobmann Roman Eberharter, Marcus Hofer (GF Standortagentur Tirol) und Michael Gsaller (Präsident des Dachverbands Stadtmarketing Austria).

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
27. Februar 2026

Verlängerung für Digital-Lotsen-Programm

Viele Klein- und Kleinstbetriebe im Tiroler Handel stehen vor der Herausforderung, digitale Möglichkeiten im Geschäftsalltag gezielt zu nutzen. Das Digital-Lotsen-Programm bietet Hilfe – und das auch im Bezirk Kitzbühel. Unternehmen mit stationären Geschäften erhalten direkt vor Ort kostenlose Unterstützung durch IT-Experten – sogenannte „Digital-Lotsen“. Aufgrund des Erfolgs wird das Programm bis 2027 verlängert. Land Tirol und Wirtschaftskammer Tirol stellen dafür zusätzlich 160.000 Euro zur Verfügung.

Das Digital-Lotsen-Programm wurde 2020 von digital.tirol und der Wirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit den Standortmarketing-Einrichtungen in St. Johann, Hall, Imst und Kufstein entwickelt. Ziel war es, lokale Handelsbetriebe beim Einstieg in die Digitalisierung zu unterstützen – zunächst auf regionaler Ebene und finanziert von den Stadtmarketings. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Projekt 2022 auf das ganze Bundesland ausgeweitet und wird seither von der Standortagentur Tirol in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Tirol umgesetzt. Das Land Tirol stellte dafür bislang ein Projektbudget von 500.000 Euro bereit.

Ursprünglich bis Ende 2025 befristet, wird das Digital-Lotsen-Programm aufgrund des Erfolgs bis 2027 verlängert. Teilnehmende Betriebe können künftig bis zu zehn Beratungsstunden im Gesamtwert von 800 Euro kostenlos in Anspruch nehmen. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit Sitz in Tirol, einer stationären Betriebsstätte, maximal 49 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von höchstens 10 Millionen Euro.

