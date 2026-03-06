Zum Inhalt springen
  Verkehrsunfall mit Verletzter auf der B178 in St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Anzeiger
Unfall_30416529_Von Ralf Gosch

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
06. März 2026

Verkehrsunfall mit Verletzter auf der B178 in St. Johann in Tirol

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 13:20 Uhr auf der Loferer Straße (B178) im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol zu einem Verkehrsunfall.

Ein 46-jähriger Pkw-Lenker war auf der B178 von St. Johann in Tirol in Richtung Going unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein 85-jähriger Pkw-Lenker von der Innsbrucker Straße kommend nach links auf die B178 in Richtung St. Johann einbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurde eine 45-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 46-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder entlassen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Loferer Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle nur wechselseitig befahrbar.

