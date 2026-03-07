Zauberflöte begeistert Schüler

Ein ganz besonderes Erlebnis durften die Schüler der Mittelschule Kitzbühel in den Semesterferien genießen: Über 40 Kinder mit deren Begleitpersonen machten sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg von Kitzbühel nach Wien. Realisiert werden konnte der kulturelle Ausflug dank des Tiroler Kulturservices und der Stadtgemeinde Kitzbühel.



„Die Zauberflöte“ für Kinder

Der Höhepunkt des Tages folgte am Nachmittag mit dem Besuch der Wiener Staatsoper. Dort fand eine speziell für Kinder gestaltete Aufführung von „Die Zauberflöte“ statt. Rund 4.000 Kinder aus ganz Österreich waren zu diesem musikalischen Großereignis eingeladen.



Die Wiener Symphoniker präsentierten auf musikalischem Höchstniveau die wichtigsten Werke aus der „Zauberflöte“ und stellten dabei auch die verschiedenen Instrumente des Orchesters vor. So erhielten die jungen Zuhörer nicht nur ein eindrucksvolles Konzerterlebnis, sondern auch spannende Einblicke in die Welt der Musik.



„Als besonderer Held des Tages entpuppte sich Papageno, der mit seiner humorvollen und charmanten Art durch das Programm führte“, so Nina Schrettl, Klassenvorständin der Mittelschule. „Immer wieder brachte er die Kinder zum Lachen, erklärte aber zugleich anschaulich die Handlung und die musikalischen Besonderheiten.“



Klassenvorständin Petra Koidl betonte abschließend: „Wir möchten uns bei der Stadtgemeinde herzlich für die Chance bedanken, dorthin fahren zu dürfen. Ein Ausflug, der den Schülern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird – und der gezeigt hat, wie lebendig und begeisternd klassische Musik sein kann.“