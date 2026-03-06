Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Riederbau
Gruppenfoto am Rande der Pressekonferenz v.l.: Raphael Lindermayr, Ulrike Renner-Kästner, Anton Rieder und Lukas Hechenblaickner.
Foto: Gretter

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
06. März 2026

Riederbau erweitert die Geschäftsführung

Mit 1. März erweiterte das Bauunternehmen Riederbau seine Geschäftsführung um Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr. Gleichzeitig startete Riederbau die strategische Expansion in den Großraum München. Das gab die Geschäftsführung im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt.

„Unser Unternehmen besteht seit 70 Jahren. Gerade in einem mittelständischen Unternehmen ist es entscheidend, einen Generationswechsel frühzeitig und sauber vorzubereiten“, betont Anton Rieder. Mit Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr rücken zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung auf.

Beide haben nach der HTL bei Riederbau begonnen, sämtliche Stationen vom Techniker über Bau- und Projektleitung durchlaufen. Beide haben sich nebenberuflich weiter qualifiziert: Raphael Lindermayr kann auf einen DI (FH) und die Baumeisterprüfung verweisen, Lukas Hechenblaickner verfügt über einen MBA in Bauwirtschaft. „Das Vertrauen, das Anton Rieder uns entgegenbringt, motiviert uns sehr“, betonen die beiden unisono. „Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und wir freuen uns, dass wir die nächsten Schritte geschäftsführend mitgestalten werden.“

Expansion in den Großraum München
Riederbau beteiligt sich zudem an der Michael Renner Bauunternehmung GmbH, einem familiengeführten Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte und Expertise im urbanen Hochbau. Durch die Partnerschaft wird der Design-&-Build-Ansatz von Riederbau gezielt in das Münchner Unternehmen integriert. Dank der Verzahnung von Planung und Ausführung lassen sich Abläufe optimieren und Risiken minimieren. Anton Rieder betont: „Der Weg nach München ist für uns ein wichtiger Schritt. Gemeinsam mit einem starken Partner vor Ort wollen wir unsere Design-&-Build-Kompetenz im Schlüsselfertigbau, in der Planung und in der Projektentwicklung gezielt weiterentwickeln.“ Insgesamt beschäftigt Riederbau rund 350 Mitarbeiter.

Weitere Artikel:

Riederbau

Bezirk

06.03.2026

Riederbau erweitert Geschäftsführung

Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr rücken auf, gleichzeitig expandiert das Unternehmen in den süddeutschen Raum.

Stefan Embacher

Hopfgarten

05.03.2026

Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister

Ski Austria Skispringer Stephan Embacher hat am Donnerstag Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Team-Olympiasieger von Predazzo holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer zum dritten Mal Gold im Einzel.

a-kindergartenkossen-10-2026-klausner-2
ABO PUR

Kössen

05.03.2026

Alter Kindergarten wird verkauft

Im September des Vorjahres wurde der Kössener Kindergarten mit Sack und Pack ins neue Bildungszentrum übersiedelt. Das alte Gebäude steht jetzt zum Verkauf, bestätigt Bgm. Flörl.

20260226-olex26-tupl-2

Hochfilzen

05.03.2026

Großübung in Hochfilzen

300 Einsatzkräfte aus Tirol und Salzburg üben diese Woche bei der „OLEX.26“ in Hochfilzen den Ernstfall.

Manuel Feller

Fieberbrunn

05.03.2026

Manuel Feller beendet Saison vorzeitig

Manuel Feller wird in Abstimmung mit dem ÖSV-Trainerteam die laufende Weltcup-Saison vorzeitig beenden. Der Fokus liegt nun vollständig auf seiner gesundheitlichen Regeneration.

Emma Albrecht Skibergsteigen

Going

05.03.2026

EM-Silber für Emma Albrecht

Bei den Europameisterschaften der Skibergsteiger in Aserbaidschan sicherte sich die Goingerin im Sprintrennen den zweiten Platz in der U20 Wertung.

Symbolfoto Wochenmarkt St. Johann

St. Johann

05.03.2026

Wochenmarkt: Saisonstart am 13. März

Ab Mitte März kehrt das bunte Markttreiben wieder auf den St. Johanner Hauptplatz zurück.

Hornschlittenrennen

Oberndorf

05.03.2026

Gaudi-Rennen in Oberndorf

Beim Gaudi-Hornschlittenrennen der Landjugend Oberndorf gingen 43 Dreierteams an den Start. Neben Tempo waren Geschick und Teamarbeit gefragt, bevor im Zelt ausgelassen gefeiert wurde.

