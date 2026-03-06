Riederbau erweitert die Geschäftsführung

Mit 1. März erweiterte das Bauunternehmen Riederbau seine Geschäftsführung um Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr. Gleichzeitig startete Riederbau die strategische Expansion in den Großraum München. Das gab die Geschäftsführung im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt.



„Unser Unternehmen besteht seit 70 Jahren. Gerade in einem mittelständischen Unternehmen ist es entscheidend, einen Generationswechsel frühzeitig und sauber vorzubereiten“, betont Anton Rieder. Mit Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr rücken zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung auf.



Beide haben nach der HTL bei Riederbau begonnen, sämtliche Stationen vom Techniker über Bau- und Projektleitung durchlaufen. Beide haben sich nebenberuflich weiter qualifiziert: Raphael Lindermayr kann auf einen DI (FH) und die Baumeisterprüfung verweisen, Lukas Hechenblaickner verfügt über einen MBA in Bauwirtschaft. „Das Vertrauen, das Anton Rieder uns entgegenbringt, motiviert uns sehr“, betonen die beiden unisono. „Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und wir freuen uns, dass wir die nächsten Schritte geschäftsführend mitgestalten werden.“



Expansion in den Großraum München

Riederbau beteiligt sich zudem an der Michael Renner Bauunternehmung GmbH, einem familiengeführten Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte und Expertise im urbanen Hochbau. Durch die Partnerschaft wird der Design-&-Build-Ansatz von Riederbau gezielt in das Münchner Unternehmen integriert. Dank der Verzahnung von Planung und Ausführung lassen sich Abläufe optimieren und Risiken minimieren. Anton Rieder betont: „Der Weg nach München ist für uns ein wichtiger Schritt. Gemeinsam mit einem starken Partner vor Ort wollen wir unsere Design-&-Build-Kompetenz im Schlüsselfertigbau, in der Planung und in der Projektentwicklung gezielt weiterentwickeln.“ Insgesamt beschäftigt Riederbau rund 350 Mitarbeiter.