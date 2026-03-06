Skigold für HAK-Schülerinnen
Großer Erfolg für die BHAK/BHAS Kitzbühel: Das Damen-Skiteam der Schule sicherte sich bei den SCHUL OLYMPICS Ski Alpin Bundesmeisterschaften 2026 in der Kategorie Oberstufe den Bundesmeistertitel.
Der Riesenslalom wurde am 4. und 5. März 2026 am Hochficht (Zwieselberg) ausgetragen. Das Team aus Kitzbühel setzte sich dabei souverän gegen starke Konkurrenz aus ganz Österreich durch.
Bereits im ersten Durchgang zeigten die Athletinnen der Handelsakademie und Handelsschule Kitzbühel ihre Stärke und bestätigten ihre Topform in allen drei Wertungsläufen. Mit einer Gesamtzeit von 9:02,91 Minuten erreichte das Team klar den 1. Platz und holte damit den Bundesmeistertitel der Oberstufen-Damen nach Tirol.
Top-3 der Oberstufen-Damen
BHAK/BHAS Kitzbühel (Tirol) – 9:02,91 Minuten
BG Sport RG Saalfelden (Salzburg) – 9:08,96 Minuten (+6,05 Sekunden)
Gymnasium Bludenz (Vorarlberg) – 9:17,77 Minuten (+14,86 Sekunden)
„Die tollen Leistungen unserer Sportlerinnen sind das Ergebnis intensiver Trainingsarbeit, hoher Motivation und großer mannschaftlicher Geschlossenheit. Der Erfolg unterstreicht einmal mehr die starke sportliche Ausrichtung der BHAK/BHAS Kitzbühel und die Qualität ihrer Nachwuchsathletinnen“
Betreuerin Daniela Berger.
Die Rennen wurden bei Sonnenschein auf einer technisch anspruchsvollen Strecke am Zwieselberg ausgetragen. Mit 39 Toren pro Riesenslalom-Durchgang und einer Höhendifferenz von 270 Metern stellte der Kurs hohe Anforderungen an die Teilnehmerinnen – insbesondere in den späteren Rennphasen.
Auch in den Einzelrennen überzeugten die Kitzbüheler Athletinnen: Sanja Seisenbacher gewann beide Riesenslalom-Bewerbe der Oberstufen-Damen. Mit Viktoria Exenberger, Lea Hauser, Denise Hauser und Laura Kamerolli erreichten weitere Teilnehmerinnen aus Kitzbühel Spitzenplatzierungen.
„Wir sind unglaublich stolz auf unser Damen-Team“, erklärte Direktor Fritz Eller. „Dieser Bundesmeistertitel zeigt eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist möglich ist. Unsere Schülerinnen haben einmal mehr bewiesen, dass sie sportlich und persönlich zu den Besten des Landes gehören.“
Über die SCHUL OLYMPICS
Die SCHUL OLYMPICS sind die größten Schulsport-Bundesmeisterschaften Österreichs. Jährlich treten dabei die besten Schulteams aus allen Bundesländern in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Der Bewerb Ski Alpin zählt zu den traditionsreichsten und beliebtesten Wettbewerben.