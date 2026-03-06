Skigold für HAK-Schülerinnen

Die Rennen wurden bei Sonnenschein auf einer technisch anspruchsvollen Strecke am Zwieselberg ausgetragen. Mit 39 Toren pro Riesenslalom-Durchgang und einer Höhendifferenz von 270 Metern stellte der Kurs hohe Anforderungen an die Teilnehmerinnen – insbesondere in den späteren Rennphasen.



Auch in den Einzelrennen überzeugten die Kitzbüheler Athletinnen: Sanja Seisenbacher gewann beide Riesenslalom-Bewerbe der Oberstufen-Damen. Mit Viktoria Exenberger, Lea Hauser, Denise Hauser und Laura Kamerolli erreichten weitere Teilnehmerinnen aus Kitzbühel Spitzenplatzierungen.



„Wir sind unglaublich stolz auf unser Damen-Team“, erklärte Direktor Fritz Eller. „Dieser Bundesmeistertitel zeigt eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Einsatz und Teamgeist möglich ist. Unsere Schülerinnen haben einmal mehr bewiesen, dass sie sportlich und persönlich zu den Besten des Landes gehören.“