Jakob Knapp (Schelhammer), Referent Peter Ladreiter, KCC-Gründer Richard Hauser sowie Constantin Veyder-Malberg (Vorstand Schelhammer Capital).
Foto: KCC/Hirnsberger
07. März 2026
Schelhammer Capital Bank lud zu Stubengespräch
Kürzlich lud die Schelhammer Capital Bank zu einem exklusiven Vortrag mit Peter Ladreiter, Prokurist und Fondsmanager der Security Kapitalanlagegesellschaft, in den Kitzbühel Country Club (KCC). Unter dem Motto: „Wild-West in Politik und Wirtschaft“ stand bei diesem Stubengespräch die Fragestellung im Mittelpunkt, wie man die eigenen Schäfchen im Trockenen hält, wenn rund herum der Sturm tobt.