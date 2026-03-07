Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Schelhammer Capital Bank lud zu Stubengespräch
Kitzbüheler Anzeiger
Schelhammer Capital Stubengespräch
Jakob Knapp (Schelhammer), Referent Peter Ladreiter, KCC-Gründer Richard Hauser sowie Constantin Veyder-Malberg (Vorstand Schelhammer Capital).
Foto: KCC/Hirnsberger

Reith

von Kitzbüheler Anzeiger
07. März 2026

Schelhammer Capital Bank lud zu Stubengespräch

Kürzlich lud die Schelhammer Capital Bank zu einem exklusiven Vortrag mit Peter Ladreiter, Prokurist und Fondsmanager der Security Kapitalanlagegesellschaft, in den Kitzbühel Country Club (KCC). Unter dem Motto: „Wild-West in Politik und Wirtschaft“ stand bei diesem Stubengespräch die Fragestellung im Mittelpunkt, wie man die eigenen Schäfchen im Trockenen hält, wenn rund herum der Sturm tobt.

Weitere Artikel:

Schelhammer Capital Stubengespräch

Reith

07.03.2026

Schelhammer Capital lud zu Stubengespräch

Kürzlich lud die Schelhammer Capital Bank zu einem exklusiven Vortrag mit Peter Ladreiter, Prokurist und Fondsmanager der Security Kapitalanlagegesellschaft, in den Kitzbühel Country Club (KCC).

MS Kitzb_Wiener Staatsoper_10_2026_MS Kitzb.webp

Kitzbühel

07.03.2026

Zauberflöte begeistert Schüler

Über 40 Schüler der Mittelschule Kitzbühel besuchten in den Semesterferien eine Kinderaufführung von Mozarts „Zauberflöte“ in der Wiener Staatsoper. Der kulturelle Ausflug wurde vom Tiroler Kulturservice und der Stadtgemeinde Kitzbühel ermöglicht.

Unfall_30416529_Von Ralf Gosch

St. Johann

06.03.2026

Crash auf Loferer Straße

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der Loferer Straße wurde am Freitag eine 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die B178 war während der Unfallaufnahme nur eingeschränkt befahrbar.

20260306-olex26-land-tirol-sedlak-20-2

Bezirk

06.03.2026

Katastrophenübung über die Grenzen hinweg

Grenzüberschreitend üben für den Ernstfall: Bei der OLEX 26 haben rund 300 Einsatzkräfte aus Tirol und Salzburg eine gemeinsame Katastrophenübung bewältigt.

Ellmau Dorf Postbus

Bezirk

06.03.2026

Neue Buslinien werden gut genutzt

Neue durchgehende Busverbindungen über das Sölllandl verbessern seit Dezember die Mobilität zwischen den Bezirken Kufstein und Kitzbühel. Bereits im Jänner nutzten rund 46.000 Fahrgäste die Linien 865 und 866. Die Verantwortlichen sehen darin einen wichtigen Schritt Richtung klimafreundlicher Mobilität.

Bundesmeisterinnen Ski Alpin 2026 – Hauser Denise, Hauser Lea, Exenberger Viktoria, Seisenbacher Sanja, Kamerolli Laura (vl).

Bezirk

06.03.2026

Gold für HAK Kitzbühel

Das Damen-Skiteam der BHAK/BHAS Kitzbühel gewann bei den SCHUL OLYMPICS Ski Alpin 2026 am Hochficht den Bundesmeistertitel der Oberstufe. Mit einer Gesamtzeit von 9:02,91 Minuten setzte sich das Team klar gegen die Konkurrenz aus ganz Österreich durch.

Riederbau

Bezirk

06.03.2026

Riederbau erweitert Geschäftsführung

Lukas Hechenblaickner und Raphael Lindermayr rücken auf, gleichzeitig expandiert das Unternehmen in den süddeutschen Raum.

Stefan Embacher

Hopfgarten

05.03.2026

Embacher zum dritten Mal Junioren-Weltmeister

Ski Austria Skispringer Stephan Embacher hat am Donnerstag Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Team-Olympiasieger von Predazzo holte sich bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer zum dritten Mal Gold im Einzel.

E-Paper
Aktuelles
Suche