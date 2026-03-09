Fieberbrunn als Freeride-Mekka trotz Pro-Absage

Nach dem Cut: Die Qualifizierten der FWT-Finals 2026

Die aktuelle Gesamtwertung, die auf den Ergebnissen der beiden durchgeführten Events basiert, legt nun offiziell die Teilnehmerliste für die Finals der Freeride World Tour by Peak Performance (FWT) 2026 fest. Da in dieser Saison bisher nur zwei Events absolviert werden konnten, verändert diese Entwicklung das Teilnehmerfeld enorm. Mehrere etablierte Fahrerinnen und Fahrer haben die Qualifikation verpasst, während sich gleich 15 FWT-Neulinge einen Platz im Finale sicherten. Dort ist nun ein spannender Kampf zwischen aufstrebenden Talenten und erfahrenen Athletinnen und Athleten zu erwarten.



Ski Herren: Valentin Rainer verpasst den Cut

Viele der bekanntesten Fahrer haben das Finale in der Kategorie der Skifahrer erreicht, darunter Ross Tester (USA), Max Hitzig (GER) aus St. Gallenkirch im Montafon, Toby Rafford (USA), Marcus Goguen (CAN) und WeiTien Ho (CAN). Auch Tiemo Rolshoven (GER) hat den Cut als Zehnter überstanden. Ben Richards (NZL) führt die Rangliste mit zwei Siegen deutlich an und geht als Favorit in die Events in Haines und Verbier.



Der Tiroler Valle Rainer verpasst durch die verkürzte Saison den Cut ebenso wie der zweimalige Gesamtsieger Kristofer Turdell (SWE).