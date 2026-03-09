Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Kultur
  3. Jazzwelt zu Gast in St. Johann
Kitzbüheler Anzeiger
Artacts Eröffnung 2026
Den musikalischen Auftakt gestaltete mit einem nachhallenden Auftritt Cellistin Julia Biłat.
Foto: Elisabeth Standl
ABO PUR

St. Johann

von Elisabeth Standl
09. März 2026

Jazzwelt zu Gast in St. Johann

Mit der Vernissage „Return to Forever“ startet artacts fulminant in das diesjährige Festivalwochenende.
„Die heurige 26. Ausgabe ist der Start in die nächsten 25 Jahre,“ freut sich Lukas Massinger von artacts auf die Zukunft eines der renommiertesten Festivals der Improvisierten Musik, das aufs Neue St. Johann für ein Wochenende zum Zentrum der Jazzwelt machte.

Alles, was Rang und Namen in der Szene hat, versammelte sich am Donnerstag zum Auftakt in d ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles
Suche