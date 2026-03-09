Jazzwelt zu Gast in St. Johann

Mit der Vernissage „Return to Forever“ startet artacts fulminant in das diesjährige Festivalwochenende.

„Die heurige 26. Ausgabe ist der Start in die nächsten 25 Jahre,“ freut sich Lukas Massinger von artacts auf die Zukunft eines der renommiertesten Festivals der Improvisierten Musik, das aufs Neue St. Johann für ein Wochenende zum Zentrum der Jazzwelt machte.



Alles, was Rang und Namen in der Szene hat, versammelte sich am Donnerstag zum Auftakt in d ...