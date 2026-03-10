Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger
Polizei
Ein alkoholisierter Pkw-Lenker verursachte in Kössen einen Unfall und flüchtete zunächst von der Unfallstelle.
Foto: Symbolbild_Pixaby

Kössen

von Kitzbüheler Anzeiger
10. März 2026

Verkehrsunfall in Kössen: Alkoholisierter Lenker flüchtete zunächst

In der Nacht auf den 9. März 2026 gegen 23:05 Uhr war ein zunächst unbekannter Lenker mit einem Pkw auf dem Mühlbergweg in Kössen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke.

Der Lenker verließ anschließend die Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden.

Der Unfall wurde erst am 10. März gegen 06:10 Uhr entdeckt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Kössen barg das Fahrzeug und stellte es bis zur Abschleppung auf einem nahegelegenen Parkplatz ab.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei den Zulassungsbesitzer des Pkw ausfindig machen. Der Mann wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und bestritt zunächst, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Durch weitere umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten jedoch, dem 47-jährigen nachzuweisen, dass er zum Unfallzeitpunkt selbst am Steuer saß.

Der Mann gab schließlich zu, den Unfall verursacht zu haben. Er blieb dabei unverletzt. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

