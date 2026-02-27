Zum Inhalt springen
Going

von Kitzbüheler Anzeiger
27. Februar 2026

Verkehrsunfall in Going: Eine Verletzte bei Kollision auf der B178

Am Donnerstag kam es auf der Loferer Bundesstraße im Gemeindegebiet von Going zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 58-jähriger Niederländer war gemeinsam mit seiner siebenköpfigen Familie auf der B178 in Fahrtrichtung Ellmau unterwegs, als es bei Straßenkilometer 22,264 auf Höhe des Hotels Stanglwirt zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

Das Fahrzeug wurde von einer 37-jährigen Österreicherin gelenkt, die zu diesem Zeitpunkt nach links abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß blieb die niederländische Familie unverletzt. Die 37-jährige Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde von den alarmierten Rettungskräften noch an der Unfallstelle erstversorgt. Ein mit der Frau durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Ihr wurde in weiterer Folge der Führerschein vorläufig abgenommen.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange.

