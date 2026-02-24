Unterstützung aus der Region

Das Rote Kreuz Kitzbühel durfte sich in den vergangenen Wintermonaten über mehrere großzügige Spenden aus der Region freuen. Mit diesem wertvollen Beitrag setzen die Unternehmen ein starkes Zeichen des sozialen Engagements.



„Solche Spenden sind für unsere tägliche Arbeit von großer Bedeutung. Sie helfen uns dabei, unsere Leistungen für die Bevölkerung im Bezirk weiterhin auf hohem Niveau anbieten zu können“, betont Geschäftsführer Bernhard Gschnaller vom Roten Kreuz Kitzbühel.



Besonders erfreulich ist auch die Spende aus dem FH-Projekt „Alpenduft“, das im Rahmen der 7-€-Challenge der Fachhochschule Kufstein entstanden ist. Ziel dieser Challenge war es, mit einem Startkapital von nur sieben Euro ein eigenes Unternehmen aufzubauen.



Von der 7-€-Challenge zur besonderen Spende

Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt wurde das Projekt mit viel Kreativität, Engagement und Handarbeit erfolgreich umgesetzt. Das Ergebnis: Nicht nur unternehmerische Erfahrung für die Studierenden, sondern auch eine großzügige Spende für den guten Zweck.



Ein weiterer Teil der Spenden kommt den Rotkreuz-Kleiderläden im Bezirk Kitzbühel zugute und unterstützt damit direkt Menschen in schwierigen Lebenssituationen.