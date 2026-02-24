Zum Inhalt springen
  1. Home
  2. Bezirk
  3. Unterstützung aus der Region
Kitzbüheler Anzeiger
Spendenübergabe Rotes Kreuz und Alpenduft Design_300126_LW-2
Geschäftsführer Rotes Kreuz Kitzbühel Bernhard Gschnaller (2.v.r.) mit Studierenden der Fachhochschule Kufstein bei der Spendenübergabe.
Foto: Rotes Kreuz

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
24. Februar 2026

Unterstützung aus der Region

Das Rote Kreuz Kitzbühel durfte sich in den vergangenen Wintermonaten über mehrere großzügige Spenden aus der Region freuen. Mit diesem wertvollen Beitrag setzen die Unternehmen ein starkes Zeichen des sozialen Engagements.

„Solche Spenden sind für unsere tägliche Arbeit von großer Bedeutung. Sie helfen uns dabei, unsere Leistungen für die Bevölkerung im Bezirk weiterhin auf hohem Niveau anbieten zu können“, betont Geschäftsführer Bernhard Gschnaller vom Roten Kreuz Kitzbühel.

Besonders erfreulich ist auch die Spende aus dem FH-Projekt „Alpenduft“, das im Rahmen der 7-€-Challenge der Fachhochschule Kufstein entstanden ist. Ziel dieser Challenge war es, mit einem Startkapital von nur sieben Euro ein eigenes Unternehmen aufzubauen.

Von der 7-€-Challenge zur besonderen Spende
Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt wurde das Projekt mit viel Kreativität, Engagement und Handarbeit erfolgreich umgesetzt. Das Ergebnis: Nicht nur unternehmerische Erfahrung für die Studierenden, sondern auch eine großzügige Spende für den guten Zweck.

Ein weiterer Teil der Spenden kommt den Rotkreuz-Kleiderläden im Bezirk Kitzbühel zugute und unterstützt damit direkt Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Spende Checki in Sport 2000_09_2026_Rote Kreuz.webp
Josef Stöckl überreichte seine Spende an den Ortsstellenleiter Pillerseetal Florian Höck.
Foto: Rotes Kreuz
Spendenübergabe_Widmoser09_2026_Rote Kreuz.webp
Kus Widmoser (links) übergab die Spende an Bezirksgeschäftsführer Bernhard Gschnaller.
Foto: Rotes Kreuz

Weitere Artikel:

dscf8114-3

Bezirk

24.02.2026

Hightech schafft Überblick

Andreas Prosch bietet Vermessungsleistungen mit Drohnen.

Spendenübergabe Rotes Kreuz und Alpenduft Design_300126_LW-2

Bezirk

24.02.2026

Region unterstützt Rotes Kreuz

Mehrere Unternehmen und das FH-Projekt „Alpenduft“ spendeten an das Rote Kreuz Kitzbühel. Die Mittel sichern wichtige Leistungen im Bezirk und unterstützen auch die Rotkreuz-Kleiderläden. Geschäftsführer Bernhard Gschnaller bedankt sich für das soziale Engagement.

Spendenübergabe-KiGa_08_2026_Kulturausschuss Waidring.webp

Waidring

24.02.2026

Spenden für Hospiz und Kinder

Der Kulturausschuss überreichte 1.067 Euro an das Tageshospiz Leogang sowie 600 Euro an den Waidringer Kindergarten. Die Spenden stammen aus dem Reinerlös eines Kirchenkonzerts und aus Nikolaus-Hausbesuchen. Unterstützt werden damit palliative Betreuung sowie Inklusionsprojekte.

Polizei_Teaserbild

St. Ulrich

23.02.2026

Einbruch bei der Bergbahn

Einbruch in St. Ulrich Täter knackten einen Tresor im Verwaltungsgebäude der Bergbahn Buchensteinwand und entkamen mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

a_Unterbürg_9_2026_Klausner

St. Johann

23.02.2026

Unterbürg: Für Gericht Beschwerde unzulässig

Im Streit um „Unterbürg“ in St. Johann hat der Verfassungsgerichtshof eine weitere Entscheidung getroffen: Die Beschwerde gegen die Volksbefragung wurde zurückgewiesen.

Schneebrett Symbolbild

Kitzbühel

21.02.2026

Zeugen nach Lawine gesucht

Ein 32-jähriger Snowboarder löste im Skigebiet KitzSki auf Piste 23 eine Schneebrettlawine aus. Der Mann wurde rund 85 Meter mitgerissen, konnte sich jedoch selbst befreien und blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Empfang Olympiasieger Huw Nightingale in Westendorf
ABO PUR

Westendorf

20.02.2026

Westendorf feiert seinen Olympiasieger

Mit einem feierlichen Einmarsch durchs Dorf, begleitet von der Musikkapelle, den Schützen und zahlreichen Ehrengästen wurde Snowboard-Olympiasieger Huw Nightingale in seiner Heimat empfangen.

Schülermeister Oberndorf_08_2026_Nothdurfter.webp

Oberndorf

20.02.2026

Nightrace mit strahlenden Siegern

Beim 19. Nightrace des Skiclubs Oberndorf auf der Tauwiese gingen 88 Teilnehmer an den Start. Leonie Bachler verteidigte ihren Titel als Schülermeisterin, bei den Burschen gewann David Lindner knapp vor Raphael Kullnig. Besonders groß war die Begeisterung bei den 28 Bambinis.

