  Überholmanöver endet mit schwerem Unfall
Kitzbüheler Anzeiger
Verkehrsunfall_Waidring
Im dichten Schneegestöber mussten die Einsatzkräfte die Verletzten aus den Fahrzeugen befreien.
Foto: Feuerwehr Waidring

Waidring

von Kitzbüheler Anzeiger
16. Februar 2026

Überholmanöver endet mit schwerem Unfall

Auf der Loferer Bundesstraße kam es Montagfrüh zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten.
Ein 21-jähriger Serbe setzte mit seinem Pkw zu einem Überholmanöver an und dürfte dabei den entgegenkommenden Pkw eines 63-jährigen Österreichers zu spät wahrgenommen haben. Beim Versuch, nach links auszuweichen, kam es zur seitlichen Streifkollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 21-Jährigen in den südlich gelegenen Straßengraben geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Pkw des 63-Jährigen geriet ebenfalls ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 59-jährigen Österreichers. Das Fahrzeug kam schließlich an der nördlichen Böschung zum Stillstand.

Der 63-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Auch der 21-Jährige sowie der 59-jährige Lkw-Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Bezirkskrankenhaus Zell am See gebracht.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B178 war im Bereich der Unfallstelle von etwa 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

