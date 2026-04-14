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Kitzbüheler Anzeiger
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ln Tirol wird nach wie vor viel geplant und gebaut.

Foto: Pixabay

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
14. April 2026

Über acht Millionen Euro fließen in den Wohnbau

Mit der Tiroler Wohnbauförderung werden weiterhin kräftige Impulse für leistbares Wohnen gesetzt, heißt es seitens der Landesregierung.

Allein im ersten Quartal 2026 wurden Förderungen in Höhe von insgesamt 128,3 Millionen Euro zugesichert. Davon entfallen 65,6 Millionen Euro auf Neubauten und 62,7 Millionen Euro auf Sanierungsmaßnahmen. Zusätzlich wurden im Rahmen einer Kuratoriumssitzung weitere 81,3 Millionen Euro für objektgeförderte Bauvorhaben begutachtet.

Im Bezirk Kitzbühel fließen im Rahmen der Wohnbauförderung insgesamt 8,7 Millionen Euro. „Die Mittel fließen nahezu ausgewogen in den Neubau mit 4,7 Millionen Euro sowie in die Sanierung bestehender Gebäude mit vier Millionen Euro“, informiert LA Claudia Hagsteiner (SPÖ). Zusätzlich wurden im Zuge der aktuellen Kuratoriumssitzung weitere 12,4 Millionen Euro an Objektförderungen für größere Wohnbauprojekte im Bezirk vorgesehen, so die Politikerin. Damit ergebe sich für den Bezirk ein Gesamtfördervolumen von rund 21,1 Millionen Euro. „Die Wohnbauförderung schafft leistbaren Wohnraum, regionale Arbeitsplätze und vor allem: Perspektiven, gerade für junge Familien, wie wir sie auch bei uns im Bezirk Kitzbühel schaffen wollen. Die 8,7 Millionen Euro an zugesicherten Wohnbauförderungsmitteln sind dafür ein weiterer, wesentlicher Baustein“, stellt Hagsteiner klar.

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