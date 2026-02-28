Topköche carven in Kitzbühel

Auf Einladung von Kitzbühel Tourismus und des Champagnerhauses Laurent-Perrier sind Kochlegenden und Gastronomiegrößen aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz zum Skilaufen, zu kulinarischen Wettbewerben und zum Gedankenaustausch Ende März zu Gast in der Gamsstadt. Auf der Einladungsliste stehen u.a. Koch-Legende Hans Haas, Rudi und Karl Obauer, TV-Koch Johann Lafer, die 3-Sterne-Köche Norbert Niederkofler (Südtirol), Peter Knogl (Schweiz), Edip Sigl (Deutschland) sowie Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Für die passende Weinbegleitung steht die Präsidentin der Sommelier-Union Österreich, Annemarie Foidl, zur Verfügung.



Von der Spontanidee zum Kultevent

Nach 28 Jahren fand im Jahr 2025 der letzte Sterne-Cup der Köche in Ischgl statt. Im Jahr 1998 wurde die Veranstaltung von Thomas Schreiner (Champagne Laurent-Perrier) und Sternekoch Hans Haas (damals noch Tantris, München) ins Leben gerufen. Was als spontane Idee begann, entwickelte sich rasch zu einem Kult-Event, das Sport und Haute Cuisine auf einzigartige Weise vereinte. Der erste Sterne-Cup der Köche fand 1998 in Kitzbühel statt, bevor er 2005 nach Ischgl auswanderte. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem der absoluten Highlights im Gourmet-Kalender.