  1. Home
  2. Wirtschaft
  3. Topköche carven in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
a_Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann_09_2026_Bildrechte Champagne Laurent-Perrier
Foto: Champagne Laurent Perrier

Kitzbühel

28. Februar 2026

Topköche carven in Kitzbühel

Auf Einladung von Kitzbühel Tourismus und des Champagnerhauses Laurent-Perrier sind Kochlegenden und Gastronomiegrößen aus Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz zum Skilaufen, zu kulinarischen Wettbewerben und zum Gedankenaustausch Ende März zu Gast in der Gamsstadt. Auf der Einladungsliste stehen u.a. Koch-Legende Hans Haas, Rudi und Karl Obauer, TV-Koch Johann Lafer, die 3-Sterne-Köche Norbert Niederkofler (Südtirol), Peter Knogl (Schweiz), Edip Sigl (Deutschland) sowie Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Für die passende Weinbegleitung steht die Präsidentin der Sommelier-Union Österreich, Annemarie Foidl, zur Verfügung.

Von der Spontanidee zum Kultevent
Nach 28 Jahren fand im Jahr 2025 der letzte Sterne-Cup der Köche in Ischgl statt. Im Jahr 1998 wurde die Veranstaltung von Thomas Schreiner (Champagne Laurent-Perrier) und Sternekoch Hans Haas (damals noch Tantris, München) ins Leben gerufen. Was als spontane Idee begann, entwickelte sich rasch zu einem Kult-Event, das Sport und Haute Cuisine auf einzigartige Weise vereinte. Der erste Sterne-Cup der Köche fand 1998 in Kitzbühel statt, bevor er 2005 nach Ischgl auswanderte. Die Veranstaltung entwickelte sich zu einem der absoluten Highlights im Gourmet-Kalender.

Jahresteilertag Rotes Kreuz

Bezirk

28.02.2026

Halbzeit an der MS Kirchberg

Die Mittelschule Kirchberg feierte Anfang Februar den Jahresteilertag 2026. Mit sozialen Projekten, Schulaktionen und berufspraktischen Einblicken stand neben der Halbzeitbilanz vor allem gegenseitige Wertschätzung im Mittelpunkt.

a_biologon_GmbH_-_Platz_2_-_Private_Wirtschaftsunternehmen_mit_21-100_Mitarbeitenden__Land_Tirol_Jovanovic Firefly Upscaler 2x Skalierung

Kitzbühel

27.02.2026

Familienfreundlichste Betriebe gewürdigt

Auch zwei Unternehmen aus dem Bezirk Kitzbühel sind unter den Siegern: das Altenwohnheim Kitzbühel und die Biologon GmbH.

a_digitallotsen_09_2026_Standortagentur_Tirol

Bezirk

27.02.2026

Digital-Lotsen-Programm verlängert

Programm zur kostenlosen Unterstützung für Kleinbetriebe in Sachen Digitalisierung wird bis 2027 fortgesetzt. Dafür werden zusätzlich 160.000 Euro bereitgestellt.

Polizei_Teaserbild

Going

27.02.2026

Unfall in Going – Lenkerin alkoholisiert

Bei einem Verkehrsunfall am 26. Februar 2026 auf der Loferer Bundesstraße (B178) in Going ist eine 37-jährige Österreicherin leicht verletzt worden. Sie kollidierte mit dem Fahrzeug einer niederländischen Familie, die unverletzt blieb. Ein Alkomattest bei der Lenkerin verlief positiv.

a_VST_Eberl_Winkler_09_2026_fusser
Kitzbühel

27.02.2026

Generationswechsel beim VST Kitzbühel

Generationswechsel beim VST Kitzbühel: Mit Martin Eberl und Mark Winkler hat die karitative Organisation ein neues Führungsduo. Mit "VST on Snow" steigt bald das erste Winter-Charity-Event. Foto: Alexandra Fusser

dscf8114-3

Bezirk

26.02.2026

Hightech schafft Überblick

Andreas Prosch bietet Vermessungsleistungen mit Drohnen.

Gemeindeversammlung Hopfgarten.webp
Hopfgarten

26.02.2026

Geburtenzahlen in Hopfgarten rückläufig

Bei der öffentlichen Gemeindeversammlung informierte Bürgermeister Paul Sieberer über Bevölkerungsentwicklung, Wohnbau und Infrastruktur in Hopfgarten. Themen waren unter anderem Raumordnung, öffentlicher Verkehr, Energieversorgung und der Erhalt des Lebensraums für kommende Generationen.

