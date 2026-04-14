Stephan Embacher in Hopfgarten gefeiert: Olympiasieger sorgt für Gänsehaut

Großer Empfang für Stephan Embacher in seiner Heimatgemeinde Hopfgarten: Nach einer historischen Saison wurde der Skispringer am Marktplatz von Hunderten Fans gefeiert. Bei sommerlichen Temperaturen verwandelte sich der Ort noch einmal in eine Wintersport-Hochburg – ganz im Zeichen des Olympiasiegers.



Begleitet von der Musikkapelle, zahlreichen Vereinen und prominenten Ehrengästen zog Embacher feierlich ein. Angeführt wurde die Delegation von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle. Mit dabei waren auch Familie, Wegbegleiter und Mentoren wie Gregor Schlierenzauer sowie Vertreter des Kitzbüheler Ski Clubs.