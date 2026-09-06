Stefan Otto
Foto: Michael Ott
Stefan Otto
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Stefan Otto
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "Stefan Otto".
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 15. September, 06 Uhr, absenden.
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 15. September, 06 Uhr, absenden.
Informationen zur Veranstaltung
Stefan Otto
Bayerisches Musikkabarett & Comedy
Freitag, 18. September 2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
Auf der Bühne mit seiner Gitarre, da fühlt sich der Dingolfinger Kulturpreisträger sichtlich sauwohl und wenn er dann auch noch zwischendurch spontan mit seinem Publikum agiert - ist Stefan Otto in seinem Element. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at
Bayerisches Musikkabarett & Comedy
Freitag, 18. September 2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
Auf der Bühne mit seiner Gitarre, da fühlt sich der Dingolfinger Kulturpreisträger sichtlich sauwohl und wenn er dann auch noch zwischendurch spontan mit seinem Publikum agiert - ist Stefan Otto in seinem Element. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at