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ScheinEilig
Foto: Andreas Keilholz

ScheinEilig

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ScheinEilig

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "ScheinEilig".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 27. Oktober, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung

ScheinEilig

Samstag, 31. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr

In Zeiten, in denen Menschen sich vermehrt der Bequemlichkeit des eigenen Wohnzimmers – vor allem aber der eigenen Couch – hinzugeben scheinen, anstatt (hin)auszugehen, drehen ScheinEilig den Spieß um. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at

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