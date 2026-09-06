Foto: Andreas Keilholz
ScheinEilig
Du willst Eintrittskarten für "ScheinEilig" gewinnen?
Mach mit bei unserem Gewinnspiel.
Mach mit bei unserem Gewinnspiel.
ScheinEilig
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "ScheinEilig".
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 27. Oktober, 06 Uhr, absenden.
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 27. Oktober, 06 Uhr, absenden.
Informationen zur Veranstaltung
ScheinEilig
Samstag, 31. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
In Zeiten, in denen Menschen sich vermehrt der Bequemlichkeit des eigenen Wohnzimmers – vor allem aber der eigenen Couch – hinzugeben scheinen, anstatt (hin)auszugehen, drehen ScheinEilig den Spieß um. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at
Samstag, 31. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
In Zeiten, in denen Menschen sich vermehrt der Bequemlichkeit des eigenen Wohnzimmers – vor allem aber der eigenen Couch – hinzugeben scheinen, anstatt (hin)auszugehen, drehen ScheinEilig den Spieß um. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at