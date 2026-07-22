Jubiläumstour

WIR4 - Die Austria 3-Band



Samstag, 7. November 2026

Beginn: 19:30 Uhr in der arena365



2026 wird ein besonderes Jahr für alle Fans der österreichischen Musik: WIR4 lädt zur großen 15 Jahre Jubiläumsshow - ein mitreißendes Konzert, dass das Beste aus zwei Welten vereint: unvergessene Hits von Austria 3, eigene Songs mit Charakter und Tiefgang sowie internationale Covers in wienerischen Übersetzungen aus ihren Anfängen. Den roten Faden bilden die lustigen und hintergründigen Moderationen, die mittlerweile ein Markenzeichen von WIR4 sind.



Gegründet im Jahre 2011 von den ehemaligen Bandmitgliedern von Austria 3 – Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer – hat sich WIR4 längst als eigenständige Formation etabliert. Mit Herz, Humor und handgemachter Musik begeistern sie ihr Publikum landauf, landab. Dabei schlagen sie eine Brücke zwischen dem legendären Erbe von Austria 3 und ihrem ganz eigenen Sound.



Die Jubiläumsshow 2026 wird ein musikalischer Rückblick auf 15 Jahre Bandgeschichte – und eine Hommage an die kraftvollen Lieder von Ambros, Fendrich und Danzer. Mit im Gepäck: neue Interpretationen bekannter Klassiker, persönliche Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit auf Tour und jede Menge musikalischer Überraschungen.



WIR4 ist keine Austria-3-Coverband, das ist DIE Austria-3-Band. Näher kann man dem österreichischen Mythos nicht sein. wirvier.at



Einlass: 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn