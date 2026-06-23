"Russische Klassik statt Russia Today"
Du willst zwei Eintritte für das Konzert "Russische Klassik statt Russia Today" im Rahmen der Kitzbüheler Sommerkonzerte gewinnen? Mach mit bei unserem Gewinnspiel.
"Russische Klassik statt Russia Today"
Der Kitzbüheler Anzeiger zwei Eintritte für das Konzert "Russische Klassik statt Russia Today" im Rahmen der Kitzbüheler Sommerkonzerte.
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Donnerstag, 20. August 2026, 06 Uhr, absenden.
Konzertinfos
"Russische Klassik statt Russia Today"
Lachen als beste Form der Notwehr, um den Wahnwitzigkeiten der Gegenwart zu begegnen, das war die Inspiration von Florian Scheuba und dem Ensemble Salzburg-Wien für einen besonderen Abend. Ein vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Satiriker, Mitglieder der Wiener Philharmoniker und des Mozarteumorchesters Salzburg, musikalische Blicke in die Vergangenheit und humoristisch-satirische Blicke auf die Gegenwart. Musik von Beethoven, Glasunow, Borodin, Tschaikowski und J. Haydn.
Mittwoch, 26. August 2026, 20 Uhr
im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel