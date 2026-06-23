"Russische Klassik statt Russia Today"



Lachen als beste Form der Notwehr, um den Wahnwitzigkeiten der Gegenwart zu begegnen, das war die Inspiration von Florian Scheuba und dem Ensemble Salzburg-Wien für einen besonderen Abend. Ein vielfach ausgezeichneter Kabarettist und Satiriker, Mitglieder der Wiener Philharmoniker und des Mozarteumorchesters Salzburg, musikalische Blicke in die Vergangenheit und humoristisch-satirische Blicke auf die Gegenwart. Musik von Beethoven, Glasunow, Borodin, Tschaikowski und J. Haydn.



Mittwoch, 26. August 2026, 20 Uhr

im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel