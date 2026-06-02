Nadja Maleh

„Zuckergoscherl"



Freitag, 16. Oktober 2026

Beginn: 19:30 Uhr



Die preisgekrönte Kabarettistin Nadja Maleh kommt mit ihrem neuen Programm in die arena365 Kirchberg in Tirol. Bekannt aus TV-Sendungen wie „Tafelrunde" und „Gute Nacht Österreich" besticht sie mit Körpersprache, Humor und viel Musik als Kabarettistin auf der Bühne. Genießen Sie einen humorvollen Abend mit



Zuckergoscherl



Macht Zucker dumm? Und wenn nicht, wie erklärt man sich dann den IQ-Durchschnitt der Menschheit? Warum belohnt man sich mit einem Keks und nicht mit einer Kohlsprosse? Zucker macht glücklich, aber was ist mit Fenchel? Und warum ist „Zucker-Fee“ ein Kosewort, „Ahornsirup-Elfe“ aber nicht.



Nadja Maleh isst gern Zucker. Und an guten Tagen ist sie sogar Zucker. Nämlich süß. In jedem Fall ein Zuckergoscherl! Und sie weiß: in Zuckerlpapier eingewickelt schaut alles zuckersüß aus: Bonbons, bittere Pillen, Ziegenbemmerl - die Verpackung macht‘s aus! Süße Verlockung oder Mogelpackung? Knackige Weintraube oder vertrocknete Rosine - klüger ist man immer erst nach dem Auspacken.



Nadjas Tipp:

„Hören Sie immer auf Ihr Herz. Außer die Zuckerbäckerin empfiehlt Ihnen Punschkrapferl. Dann hören Sie auf die Zuckerbäckerin."



Freuen Sie sich auf einen zuckersüßen Abend mit viel Humor und Musik in der arena365 Kirchberg.



Einlass: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn