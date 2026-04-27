Startplätze für den Staffeltriathlon - VEREINE



Staffeltriathlon für Firmen und Jedermann powered by Kitzbüheler Anzeiger



Für 2026 kann man sich wieder auf den Kitzbüheler Staffeltriathlon freuen!



Samstag, 20. Juni 2026

Start: 14.00 Uhr



Was man braucht ?



1 Schwimmbrille, keinen Neopren, 1 Radhelm, 1 paar Laufschuhe,

viel Teamspirit, noch mehr Fans und jede Menge Spaß

Muskelkater optional ...



Eine kurze Strecke für Alle mit 200 m schwimmen, 6 km Rad fahren & 2 km laufen.



Weiter Informationen: www.triathlon-kitzbuehel.com/bewerbe/staffeltriathlon





