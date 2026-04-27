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Startplätze für den Staffeltriathlon - VEREINE

Startplätze für den Staffeltriathlon - VEREINE

Ihr wollt als VEREIN einen Startplatz für den Staffeltriathlon gewinnen?
Macht mit bei unserem Gewinnspiel.

Startplätze für den Staffeltriathlon - VEREINE

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost Startplätze für den Staffeltriathlon - VEREINE.

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 08. Juni, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung


Staffeltriathlon für Firmen und Jedermann powered by Kitzbüheler Anzeiger

Für 2026 kann man sich wieder auf den Kitzbüheler Staffeltriathlon freuen!

Samstag, 20. Juni 2026
Start: 14.00 Uhr

Was man braucht ?

1 Schwimmbrille, keinen Neopren, 1 Radhelm, 1 paar Laufschuhe,
viel Teamspirit, noch mehr Fans und jede Menge Spaß
Muskelkater optional ...

Eine kurze Strecke für Alle mit 200 m schwimmen, 6 km Rad fahren & 2 km laufen.

Weiter Informationen: www.triathlon-kitzbuehel.com/bewerbe/staffeltriathlon


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