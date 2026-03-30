Sammelkarten Starter Set

Offizielles Lizenzprodukt

FIFA World Cup 2026 Serie

Sammelordner + Magazin-Guide + Spielbrett

4 Flow Packs (je 8 Karten)

3 Limited Edition Cards

1 Golden Baller Card

bunt



Das Starterset ist der ideale Einstieg in das offizielle Trading Card Game zur FIFA World Cup 2026™ von Panini. Es enthält alles, was du brauchst, um sofort mit dem Sammeln und Spielen zu beginnen. Neben mehreren Kartenpacks sind auch exklusive Limited Edition Cards sowie ein Sammelordner und Spielmaterial enthalten.