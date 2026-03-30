Sammelkarten Starter Set
Du willst ein Set des "Sammelkarten Starter Set“ gewinnen?
Mach mit bei unserem Gewinnspiel.
Sammelkarten Starter Set
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost ein "Sammelkarten Starter Set"
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 13. April, 06 Uhr, absenden.
Produktmerkmale
Offizielles Lizenzprodukt
FIFA World Cup 2026 Serie
Sammelordner + Magazin-Guide + Spielbrett
4 Flow Packs (je 8 Karten)
3 Limited Edition Cards
1 Golden Baller Card
bunt
Das Starterset ist der ideale Einstieg in das offizielle Trading Card Game zur FIFA World Cup 2026™ von Panini. Es enthält alles, was du brauchst, um sofort mit dem Sammeln und Spielen zu beginnen. Neben mehreren Kartenpacks sind auch exklusive Limited Edition Cards sowie ein Sammelordner und Spielmaterial enthalten.