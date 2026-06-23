"Con la chitarra in mano"



Lasciate mi cantare, con la chitarra in mano – Toto Cutugnos Welt-Hit aus den 80er-Jahren als Titelgeber für eine Premiere: Erstmals in der Geschichte der Kitzbüheler Sommerkonzerte steht eine Gitarre im Mittelpunkt eines Abends. In Händen von Johannes Vogt für das „Fandango-Quintett“ von Luigi Boccherini, dazu ein Streichquartett von Juan Crisóstomo de Arriaga. Mit Werner Neugebauer, Irina Rusu-Weichenberger, Herbert Lindsberger und Florian Simma.



Mittwoch, 19. August 2026, 20 Uhr

im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel