"Con la chitarra in mano"
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"Con la chitarra in mano"
Der Kitzbüheler Anzeiger zwei Eintritte für das Konzert "Con la chitarra in mano" im Rahmen der Kitzbüheler Sommerkonzerte.
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Donnerstag, 13. August 2026, 06 Uhr, absenden.
Konzertinfos
"Con la chitarra in mano"
Lasciate mi cantare, con la chitarra in mano – Toto Cutugnos Welt-Hit aus den 80er-Jahren als Titelgeber für eine Premiere: Erstmals in der Geschichte der Kitzbüheler Sommerkonzerte steht eine Gitarre im Mittelpunkt eines Abends. In Händen von Johannes Vogt für das „Fandango-Quintett“ von Luigi Boccherini, dazu ein Streichquartett von Juan Crisóstomo de Arriaga. Mit Werner Neugebauer, Irina Rusu-Weichenberger, Herbert Lindsberger und Florian Simma.
Mittwoch, 19. August 2026, 20 Uhr
im Saal der Landesmusikschule Kitzbühel