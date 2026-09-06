Foto: Patrick Muennich
OSKA & Streicher
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OSKA & Streicher
Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "OSKA & Streicher".
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 06. Oktober, 06 Uhr, absenden.
Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 06. Oktober, 06 Uhr, absenden.
Informationen zur Veranstaltung
OSKA & Streicher
Samstag, 10. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
Die erfolgreiche österreichische Singer-Songwriterin OSKA schuf mit ihrem zweiten Album „Refined Believer“ ein Werk voller musikalischer Wärme, gespickt mit Melancholie, aber auch mit Leichtigkeit. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at
Samstag, 10. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr
Die erfolgreiche österreichische Singer-Songwriterin OSKA schuf mit ihrem zweiten Album „Refined Believer“ ein Werk voller musikalischer Wärme, gespickt mit Melancholie, aber auch mit Leichtigkeit. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at