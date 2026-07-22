Marco Pogo

,,Lost & Found"



Donnerstag, 12. November 2026

Beginn: 19:30 Uhr in der arena365



„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“, sagte einst Forrest Gump. „Das Leben ist wie eine Schachtel – keine Pralinen – einfach eine deppate Schachtel. Was du reintust, liegt an dir“, sagt Marco Pogo. Mit „Lost & Found“ kehrt Marco Pogo auf die Kabarettbühne zurück – gewohnt pointiert, gnadenlos ehrlich und mit einem untrüglichen Gespür für die Komik des Alltags. Das neue Programm ist eine prall gefüllte Wundertüte: vom alltäglichen Irrsinn bis hin zu den Absurditäten, die wohl nur einem Menschen mit einem Lebenslauf wie Marco Pogo passieren können (laut Letztstand der Forschung gibt es einen derartigen Lebenslauf weltweit wohl nur 1x).



Marco Pogo erzählt, spinnt, über- oder untertreibt wahlweise und trifft dabei immer wieder ins Schwarze. Es geht ums Verlieren und Finden – Dinge, Gedanken, Gelegenheiten, Schlüssel, Nerven, den Verstand – und um die unerwartete Komik, die dazwischenliegt. Wer schon mal etwas verloren hat, weiß: Irgendwo findet man’s wieder. Und wenn nicht, macht Pogo wenigstens eine gute Geschichte draus.



„Lost & Found“ ist ein Abend voller Storytelling – und womöglich findet man dabei sogar ein Stück von sich selbst wieder. Fangen Sie gleich damit an und finden Sie es selbst heraus – bei einem unterhaltsamen Abend in der arena365 Kirchberg in Tirol mit Marco Pogo, einer definitiv einzigartigen Persönlichkeit. Denn er verspricht: Es wird sehr gut.



Einlass: 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn