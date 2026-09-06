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Damenwahl
Foto: Evelyn Lynam

Damenwahl

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Damenwahl

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost jeweils 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung "Damenwahl".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Dienstag, 13. Oktober, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung

Damenwahl

Samstag, 17. Oktober2026
Beginn: 20:00 Uhr, Kulturhaus Hochfilzen
Einlass: 19:00 Úhr

Drei Frauen aus verschiedenen österreichischen Regionen treffen sich als Lehrende bei der „Woodstock Academy“, sie singen, musizieren, lachen und reden miteinander es funkt wie in einer Beziehung. Auch musikalische Verbindungen kommen so zustande man empfindet dasselbe und man ist eins mit dem was man tut. Mehr dazu: www.kultur1000hochfilzen.at

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