Digitale Zukunft

Am 7. Mai 2026 sprechen Richard David Precht, Lisa Höllbacher und Christoph Holz - drei der spannendsten Stimmen unserer Zeit - darüber, wie technologische Entwicklungen unser Leben, Arbeiten und Zusammenleben neu formen.



Ein Abend voller Impulse, der Denkräume öffnet, Gewissheiten hinterfragt und zeigt: Die Zukunft ist nicht vorgegeben – wir gestalten sie.



DATUM: Donnerstag 7. Mai 2026

ORT: ‍Hotel Rasmushof, Hermann-Reisch-Weg 15, 6370 Kitzbühel



17:00 Empfang

17:30 Eröffnung: Kitzbühel Digital

17:40 Drei Impulsvorträge

18:20 Podiumdiskussion

19:00 Diskussion mit dem Publikum

19:30 Offener Austausch







