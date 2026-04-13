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Digitale Zukunft

Digitale Zukunft

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Mach mit bei unserem Gewinnspiel.

Digitale Zukunft

Der Kitzbüheler Anzeiger verlost Eintrittskarten für die Veranstaltung "Digitale Zukunft".

Teilnahmebedingungen: Formular ausfüllen und bis spätestens Montag, 04. Mai, 06 Uhr, absenden.

Informationen zur Veranstaltung

Am 7. Mai 2026 sprechen Richard David Precht, Lisa Höllbacher und Christoph Holz - drei der spannendsten Stimmen unserer Zeit - darüber, wie technologische Entwicklungen unser Leben, Arbeiten und Zusammenleben neu formen.

Ein Abend voller Impulse, der Denkräume öffnet, Gewissheiten hinterfragt und zeigt: Die Zukunft ist nicht vorgegeben – wir gestalten sie.

DATUM: Donnerstag 7. Mai 2026
ORT: ‍Hotel Rasmushof, Hermann-Reisch-Weg 15, 6370 Kitzbühel

17:00 Empfang
17:30 Eröffnung: Kitzbühel Digital
17:40 Drei Impulsvorträge
18:20 Podiumdiskussion
19:00 Diskussion mit dem Publikum
19:30 Offener Austausch



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